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Erzincan'da küçükbaş hayvancılığa finansman desteği protokolü imzalandı

Erzincan'da küçükbaş hayvancılığa finansman desteği protokolü imzalandı
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Erzincan'da küçükbaş hayvancılığı desteklemek için 'Birlikte Üretelim Finansmanı-Küçükbaş' projesi kapsamında protokol imzalandı. Üreticilere 1 milyon 200 bin liraya kadar finansman, 84 ay vade ve yem desteği sağlanacak.

Erzincan'da küçükbaş hayvancılığı desteklemek amacıyla 'Birlikte Üretelim Finansmanı-Küçükbaş' projesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Erzincan Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Katılım Bankası iş birliğinde yürütülecek proje kapsamında üreticilerin uygun şartlarda finansmana ulaşması ve hayvancılık işletmelerinin büyümesi desteklenecek.

Proje ile Erzincan'da küçükbaş hayvan varlığının artırılması, kırsalda üretim ve istihdamın güçlendirilmesi, sürdürülebilir hayvansal üretime katkı sunulması hedefleniyor.

Protokol imza töreninde konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, proje kapsamında üreticilere 1 milyon 200 bin liraya kadar finansman, hayvan alımlarında 84 aya varan vade, 18 aya kadar yem alım desteği ve Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında sübvansiyonlu finansman desteği sağlanacağını belirtti.

Erzincan'ın bereketli topraklarında küçükbaş hayvan varlığını artırmak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Vali Aydoğdu, imzalanan protokolün üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Törene Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ve Ziraat Katılım Bankası Erzincan Şube Müdürü Muhammet Akif Elkatmış katıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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