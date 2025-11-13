Erzincan'da Kadın Girişimcilere Yönelik Ücretsiz Eğitim Programı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzincan İŞKUR İl Müdürlüğü ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi iş birliğinde, 18-35 yaş arası kendi işini kurmayı düşünen veya iş arayan kadınlara yönelik ücretsiz sertifikalı eğitim programı düzenlenecek.

Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve girişimcilik potansiyelini güçlendirmek amacıyla düzenlenen program kapsamında katılımcılara, iş kurma süreçlerinden proje hazırlamaya, finansal okuryazarlıktan kişisel gelişim konularına kadar geniş bir içerik sunulacak.

Programa katılmak isteyen adayların, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Yatırım Destek Ofisine başvurmaları gerekmekte olduğu bildirildi.

Kadınlara yönelik bu eğitim fırsatıyla, bölgedeki genç kadın girişimcilerin iş dünyasında daha güçlü bir şekilde yer alması hedefleniyor. - ERZİNCAN