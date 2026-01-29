Son 20 ayda istihdama 1 milyar TL'nin üzerinde destek

Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Oran, 2025 yılı faaliyet değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelerek kentteki istihdam verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıda konuşan Oran, 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar, istihdam verileri, uygulanan programlar ve sağlanan destekler hakkında bilgi verdi. Erzincan'a son 20 ayda 1 milyar TL'nin üzerinde kaynak aktarıldığını belirten Oran, iş gücü piyasasının mevcut durumu ve gelecek yıl planlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oran, 2025 yılı itibarıyla Erzincan'da kuruma kayıtlı işsiz sayısının yaklaşık 9 bin 500 olduğunu, bunların 4 bin 800'ünün kadın, 4 bin 600'ünün erkek olduğunu söyledi. Uygulanan kurslar, istihdam programları ve özel sektör destekleriyle işsiz sayısının 7 bin seviyelerine kadar düşürüldüğünü ifade eden Oran, üniversite öğrencilerinin gençlik programlarına başvuruları sonrası bu sayının yeniden 9 bin bandına çıktığını, hedeflerinin işsizliği tekrar 7 binin altına indirmek olduğunu kaydetti.

İşsizlerin yaş dağılımına ilişkin de bilgi veren Oran, kayıtlı işsizlerin yaklaşık yüzde 20'sinin 15-24 yaş grubunda olduğunu, 25-39 yaş grubunun ise önemli bir paya sahip olduğunu belirtti. Eğitim durumuna göre dağılımda işsizlerin yüzde 34'ünün ilköğretim, yüzde 43'ünün ortaöğretim mezunu olduğu ifade edildi.

2025'te 4 bin 93 kişi işe yerleştirildi

2025 yılı Aralık ayı verilerine göre Erzincan'da 5 bin 498 açık iş ilanı açıldığını belirten Oran, bu ilanlardan 4 bin 93'üne işe yerleştirme yapıldığını söyledi. Yaklaşık bin 400 açık iş ilanının karşılanamadığını dile getiren Oran, bunun nedenleri arasında nitelikli iş gücü eksikliği ve iş beğenmezlik gibi faktörlerin bulunduğunu ifade etti.

İşe yerleştirilenlerin yaş dağılımında yüzde 15'inin 15-24, yüzde 34'ünün 25-34 yaş grubunda olduğu, öğrenim durumuna göre ise yüzde 28'inin ilköğretim, yüzde 45'inin ortaöğretim mezunu olduğu bildirildi. Yerleştirilenlerin yaklaşık bininin sanatkarlık alanlarında, 930'unun ise nitelik gerektirmeyen işlerde istihdam edildiği açıklandı.

2026'ya 1500 kişilik İUP kontenjanı

Gelecek yıla ilişkin planlamalar hakkında da bilgi veren Oran, 2026 yılı için Erzincan'a 1500 kişilik İş Gücü Uyum Programı (İUP) kontenjanı ayrıldığını belirtti. Söz konusu programların ekonomik karşılığının 300 milyon TL'yi aşmasının beklendiğini ifade eden Oran, istihdamı artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. - ERZİNCAN