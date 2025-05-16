Erzincan'da Dünya Çiftçiler Günü Kutlandı ve Domates Fidesi Dağıtıldı

Erzincan'da Dünya Çiftçiler Günü Kutlandı ve Domates Fidesi Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Dünya Çiftçiler Günü kutlanarak çiftçilere 473 bin domates fidesi dağıtıldı. Vali Yardımcısı Yusuf İzci, tarımsal üretimin artırılmasına yönelik projelerin önemini vurguladı.

Erzincan'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Dünya Çiftçiler Günü ve Domates Fidesi Dağıtım Programı" düzenlendi.

Vali Yardımcısı Yusuf İzci, il protokolü, STK temsilcileri ve çiftçilerin katıldığı programda Erzincan'da tarımsal üretimi artırmak, çiftçileri desteklemek ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmak amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere domates fidesi dağıtımı yapıldı.

Merkez Tarım Kredi Kooperatifi'nde düzenlenen programda, hem Dünya Çiftçiler Günü kutlandı hem de çiftçilere 473 bin adet domates fidesi dağıtıldı.

Programda yaptığı konuşmada, tüm çiftçilerin "Dünya Çiftçiler Günü"nü kutlayan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan'da mevcut tarım potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığını belirtti. İzci, TAKE Projeleriyle çiftçilere girdi desteği sağlandığını ifade ederek, Erzincan ve ilçelerinde projenin hayata geçirildiği günden bugüne kadar 29 proje uyguladığını, uygulanan bu projelerde il genelinde 7.742 çiftçimizin faydalandığını ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu projelere sağladığı toplam katkının da 42 milyon 377 bin TL olduğunu belirtti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden 'esir takası' çıktı

İstanbul'daki zirveden ateşkes değil "Takas" kararı çıktı
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor

Körfez turunda kasayı doldurup gitti! Rakam öyle böyle değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Yemek kartı tartışmalarına son noktayı Danıştay koydu: Marketlerde de kullanılabilir

Yemek kartı bilmecesine son noktayı Danıştay koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.