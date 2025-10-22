Haberler

Eriş, Gıda Plus Ödülleri'nde 'En Yenilikçi Unlu Mamul' Ödülünü Kazandı

Eriş, Gıda İnovasyon Zirvesi'nde geliştirdiği 'Ruşeymce Zengin Tam Buğdaylı Noodle' ürünüyle En Yenilikçi Unlu Mamul ödülüne layık görüldü. Şirketin AR-GE ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımının bir sonucu olarak değerlendirilen ödül, uluslararası rekabet gücünü artırma hedefiyle ilgili önemli bir adımı temsil ediyor.

Eriş, Gıda Plus Ödülleri'nde "En Yenilikçi Unlu Mamul" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesinde Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırma Merkezi (GİFT) tarafından "Gıda İnovasyon Zirvesi" gerçekleştirildi.

Zirve kapsamında düzenlenen Gıda Plus Ödülleri'nde Eriş, geliştirdiği "Ruşeymce Zengin Tam Buğdaylı Noodle" ürünüyle bu ödüle layık görüldü.

Ödül, Eriş'in AR-GE temelli üretim yaklaşımının, sürdürülebilirlik vizyonunun ve inovasyona dayalı ürün geliştirme gücünün somut göstergelerinden biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eriş AR-GE ve Kalite Direktörü Hakan Başdoğan, ödülün üretimde yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği merkezine alan yaklaşımlarının bir sonucu olduğunu belirtti.

Başdoğan, "AR-GE yatırımlarımızı artırarak hem ülkemiz gıda sanayisine katkı sağlamayı hem de dünya çapında rekabet gücümüzü yükseltmeyi hedefliyoruz. Bizim için her ürün bilimin yoğrulduğu bir hamurdan doğar çünkü gerçekten hamurumuzda bilim var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
