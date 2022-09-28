Erdoğan'ın duyurduğu yemek parası kararı restoranlarda endişe yarattı! Nakit ödeyene yüzde 7 indirim hazırlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yemek parasının nakden personele ödenmesi kararı lokanta ve restoranlarda müşteri kaybetme endişesi yarattı. Bazı restoranlar, kart yerine artık nakit ödemeyi tercih edecek müşterileri için yüzde 7 indirim hazırlıklarına başladı.

Çalışanlara ödenen yemek bedelinin yemek kartına yüklenme zorunluluğunun kalkacağına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı gelişme, yeme içme sektöründe genel itibariyle olumlu karşılanırken, bazı sektör temsilcileri nakdi ödemenin yeme içme dışında kullanılması halinde restoranlar için müşteri kaybının yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

MÜŞTERİLER İÇİN YÜZDE 7 İNDİRİM HAZIRLIĞI

Bazı restoranlar kart yerine artık nakit ödemeyi tercih edecek müşterileri için yüzde 7 indirim hazırlıklarına başladı. Konunun bir diğer muhatabı yemek kartı şirketleri ise temkinli. Dünya'dan Merve Yiğitcan'ın haberine göre şirketler şu an için konuyla ilgili bir mevzuat çıkmadan bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını belirtiyorlar.

"RESTORANLAR MÜŞTERİLERİ İÇİN BİRTAKIM AKSİYONLAR ALMALI"

Kararı değerlendiren Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, yemek kartı komisyonlarına yönelik sektör olarak uzun bir süredir mücadele verdiklerini hatırlatırken, bu haliyle yemek kartı zorunluluğun kalkacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Bundan sonraki süreçte, restoranların eskiden yemek kartı kullanan ve artık yemek ücretini nakit olarak alacak müşterileri için birtakım aksiyonlar alması gerektiğini savundu.

"KAMPANYA BAŞLATACAĞIZ"

Bingöl, tüm sektöre çağrı yaparak, "Yemek kartı şirketlerinin eskiden uyguladığı yüzde 12 olan komisyon oranını yüze 7'ye düşürmüştük. Şimdi yemek kartlarının yoğun olduğu restoranların hemen o komisyon oranlarında müşterilerine indirim yapmaları lazım. Yüzde 7'yi yemek kartı firmasına değil size veriyoruz, diyerek o müşteriyi kaçırmaması lazım. Bununla ilgili bir kampanya başlatacağız" ifadelerini kullandı.