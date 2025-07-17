Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
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Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, memurlara müjdeyi verdi. Erdoğan, "Memurlara çocukları ilköğretim çağına gelene kadar, yarı zamanlı çalışma hakkı tanıyoruz. Düzenleme bu gece yürürlüğe girecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında memurlara müjdeyi verdi.

ÇOCUK SAHİBİ MEMURLARA YARI ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğu olan memurlara yarı zamanlı çalışma hakkının getirildiğini söyledi. Düzenlemenin bu akşam yönetmelikle hayata geçeceğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Bugünkü kabine toplantısında aile yılı kapsamında aile kurumunu destekleyici adımlar atıyoruz. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma planını çıkarıyoruz. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu planda aile içi bağların güçlendirilmesi sağlanacak.

Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Memurlar doğumdan itibaren çocuk ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Bu akşam yayımlanacak yönetmelikle memurlar, doğumdan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıaytekin çelik:

memur zaten geçinemez durumda sayenizde,birde yarı zamnlı çalışma modeli yapıp iyice birimeyin gariban memuru... Allah hiyat versin????

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Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Müjde demişse uzak durun!!!

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Haber YorumlarıGöktuğ Bayrak:

Çocuğu olmayan memurun günahı ne.

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Haber YorumlarıVeli İdi:

baktı zam yapamıyor,buju müjdeliyor:))))

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Şimdi öğretmen bir kadın 25 yıllık memuriyet hayatında 3 çocuk yapsa toplam çalışacağı gün sayısı 756 gün oluyor ve emekli ondan sonra. Hayat öğretmenlere güzel zaten.

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