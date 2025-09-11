Haberler

Erdemli Belediyesi'nden Çiftçilere Sulama Borusu Desteği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdemli Belediyesi, tarımsal üretim verimliliğini artırmak amacıyla çiftçilere toplamda 32 bin metre sulama borusu dağıttı. Belediye Başkanı Mustafa Kara, desteklerinin süreceğini belirtti.

Erdemli Belediyesi tarımsal üretime destek olmak için çiftçilere sulama borusu verdi.

Belediyeden yapılan açıklama göre, ilçedeki tarımsal üretimde verimliliği artırmak amacıyla çiftçilere toplamda 32 bin metre sulama borusu desteğinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Kara, üretimde verimin artması için çiftçiye destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.??????????????

Kaynak: AA / Ekonomi
Haftada 4 gün mesai dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Mesai haftada 4 güne mi düşüyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 yaşındaki kız çocuğu dehşet anlarını anlattı: Babam tuttu, dedem de annemi kesti

Bu sözler 5 yaşındaki çocuğa ait: Babam tuttu, dedem de annemi kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.