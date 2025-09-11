Erdemli Belediyesi'nden Çiftçilere Sulama Borusu Desteği

Erdemli Belediyesi tarımsal üretime destek olmak için çiftçilere sulama borusu verdi.

Belediyeden yapılan açıklama göre, ilçedeki tarımsal üretimde verimliliği artırmak amacıyla çiftçilere toplamda 32 bin metre sulama borusu desteğinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Kara, üretimde verimin artması için çiftçiye destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.