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Erdemir, Saat Ücretli Pozisyonlar için Toplu İşe Alım Sürecini Başlattı

Erdemir, Saat Ücretli Pozisyonlar için Toplu İşe Alım Sürecini Başlattı
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Erdemir, 2025 yılı için saat ücretli pozisyonlar için toplu işe alım sürecini 6 Ocak'ta başlattı. Adaylar 17 Ocak'a kadar başvurularını Erdemir Spor Salonu'nda gerçekleştirebilecek.

Erdemir'in ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli pozisyonlar için toplu işe alım süreci 6 Ocak Pazartesi günü başladı. Adaylar, 17 Ocak tarihine kadar Erdemir Spor Salonu'nda başvurularını yapabilecek.

Türkiye'nin önde gelen çelik üreticilerinden Erdemir, ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli pozisyonlar için 2025 yılında da toplu işe alım sürecini başlattı. Adaylar ya da adayların birinci derece yakınları, 6 - 17 Ocak tarihleri arasında Erdemir Spor Salonu'nda başvurularını gerçekleştirebilecek.

Saat ücretli pozisyonlar için işe alınacak adaylarda; meslek liselerinin elektrik/elektronik, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisi alanlarının iş makineleri ve otomotiv elektromekanik bölümlerinden ve/veya meslek yüksekokullarının elektrik-elektronik/enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisi alanlarının iş makineleri bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor. Başvurularda, Kdz. Ereğli nüfusuna kayıtlı olan veya 6 Ocak 2024 tarihinden önce Kdz. Ereğli'de ikamet etmeye başlayan ve halen Kdz. Ereğli'de ikamet edenlere öncelik verilecek.

Adayların başvuru tarihi itibarıyla 18-30 yaş aralığında (7.01.1994 ve sonrası, 5.01.2007 ve öncesi doğmuş) olmaları gerekiyor. Ayrıca adaylarda, tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olmaları ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığın bulunmaması şartları aranıyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, adayların sağlık muayeneleri Erdemir'in iş yeri hekimleri tarafından yapılacak ve nihai karar işyeri hekimlerine ait olacak.

Adayların kimlik belgeleriyle yapacağı fiziksel başvuruların yanı sıra birinci derece yakınlarının (anne, baba, eş ve kardeşler) nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacağı başvurular da geçerli sayılacak. Fiziksel başvuru esnasında adaylara verilecek link üzerinden başvuru süreci online devam edecek. Uygulanacak sınav ve değerlendirmelerde başarılı olan adaylar arasından ihtiyaca göre işe alımlar yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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