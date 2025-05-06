Erdemir, Made in Steel 2025 Fuarı'nda İlk Kez Yer Alıyor

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir, çelik sektörünün önde gelen etkinliklerinden Made in Steel 2025 Fuarı'nda ilk kez yer alıyor. 6-8 Mayıs tarihleri arasında İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen fuarda Erdemir, değer oluşturan ürünlerini ve sürdürülebilirlik vizyonunu sektör profesyonelleriyle paylaşıyor.

Erdemir, Avrupa'nın en saygın çelik fuarlarından biri olan Made in Steel 2025'te ilk kez yerini aldı. Erdemir, 6-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında Milano'daki Fiera Milano Rho Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, 24'üncü salondaki L01 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, işletmeye alınışının 60'ıncı yılını kutlayan şirket, çelik endüstrisinin buluşma noktası olan fuarda; Net Sıfır Yol Haritası'nı, katma değer sağlayan ürünlerini ve yenilikçi üretim teknolojilerini ziyaretçilerle paylaşıyor. Global ölçekte stratejik iş birlikleri geliştirmeyi amaçlayan şirket, Made in Steel 2025'te sektör temsilcileriyle güçlü bağlantılar kurmayı hedefliyor.

Üreticiler, tedarikçiler, teknoloji geliştiricileri ve yatırımcılar başta olmak üzere çelik sektörünün tüm paydaşlarını iki yılda bir buluşturan Made in Steel Fuarı, bilgi alışverişi ve ticari etkileşim konusunda önemli bir platform sunuyor. Bu yıl 35 bin metrekarelik alanda 11'inci kez düzenlenen etkinliğe 300'ü aşkın firma ve 50'den fazla konuşmacı katılıyor. - İSTANBUL