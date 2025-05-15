Erdemir, 60. Yılında Sürdürülebilirlik Vizyonuyla Yatırımlarına Devam Ediyor

Erdemir, 60. Yılında Sürdürülebilirlik Vizyonuyla Yatırımlarına Devam Ediyor
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Erdemir, 60. yılını kutlarken sürdürülebilirlik ve yenileşmeyi odağına alan projeleriyle karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyor. 2050'de net sıfır emisyona ulaşmayı planlayan şirket, 12 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, 60. yılında sürdürülebilirlik ve yenileşimi merkeze alan yatırımlarına devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretim, yatırım, ihracat ve istihdamla ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olan Erdemir, 1965'te başladığı faaliyetlerinde 60. yılına girdi.

Erdemir, 2006'da OYAK'ın bünyesine katılmasının ardından yatırımlarına ve dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Yaklaşık 4 milyon ton ham çelik ve 5 milyon ton nihai ürün kapasitesiyle faaliyetlerini sürdüren firma, bağlı şirketleri İsdemir, Erdemir Maden, Erdemir Çelik Servis Merkezi, Erdemir Mühendislik, Erdemir Romanya, Kümaş Manyezit, Erdemir Enerji, Erdemir Asia Pacific ve İsdemir Linde Gaz Ortaklığı ile yassı ve uzun çelik üretimi, çelik servis merkezi hizmetleri, madencilik, endüstriyel gaz üretimi, mühendislik, proje yönetimi ve enerji alanlarında faaliyet gösteriyor.

Yeşil dönüşüm adımlarını şekillendirdiği "Net Sıfır" yol haritası kapsamında 2050'de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen Erdemir, 2030'a kadar, baz yıl olarak belirlediği 2022'ye göre ton başına karbon emisyonunu yüzde 25, 2040'a kadar ise yüzde 40 oranında azaltmayı planlıyor. Bu harita, Erdemir'in çevresel sorumluluklarının yanı sıra ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik hedeflerini yansıtıyor.

12 binin üzerinde kişiye iş imkanı sunan Erdemir, Karadeniz Ereğli'de bağlı kuruluşlarıyla 6 binin üzerinde işçiye doğrudan istihdam sağlıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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