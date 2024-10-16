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Erdek Kaymakamı, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde Elif Ünver'i Ziyaret Etti

Erdek Kaymakamı, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde Elif Ünver'i Ziyaret Etti
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Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla aronya üretimi yapan Elif Ünver'i ziyaret etti. Ziyarette kadın çiftçilerin tarıma katkıları vurgulandı.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla, ilçede aronya üretimi yapan Kimya Yüksek Mühendisi Elif Ünver'i eşiyle birlikte ziyaret etti. Kadın çiftçilerin tarıma katkılarını vurgulamak ve kutlamak amacıyla gerçekleştirilen bu anlamlı ziyarette, Kaymakam Atasoy kadınların tarımdaki rolüne dikkat çekti.

Ziyaret sırasında konuşan Kaymakam Atasoy, kadın çiftçilerin üretime kattığı değeri şu sözlerle dile getirdi: "Bereketli topraklarımıza emek ve alın teriyle katkıda bulunan, üretime güç katan tüm kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü yürekten kutluyorum. Aronya üretimi yapan kadın çiftçimiz Elif Hanım'ı eşimle birlikte ziyaret ederek, tarıma sağladığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ettik."

Kaymakam Atasoy'un ziyareti, kadın çiftçilerin tarımdaki rolünü bir kez daha gündeme taşırken, Elif Ünver gibi başarılı kadın girişimcilerin tarım sektöründe örnek teşkil ettiğini ortaya koydu. Aronya gibi katma değeri yüksek bir ürünün Erdek'te yetiştirilmesi, bölgenin tarım potansiyelinin artmasına önemli katkı sağlıyor.

Elif Ünver, aronya üretimindeki başarısıyla yalnızca tarıma olan ilgiyi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki diğer kadın çiftçilere de ilham veriyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Abdullah Atakan Atasoy Yerel Haberler Ekonomi Güncel Kadın Tarım Dünya Erdek

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