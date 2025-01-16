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Erciş'te Kadın Girişimci Kooperatifi İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Erciş'te Kadın Girişimci Kooperatifi İlk Genel Kurulunu Gerçekleştirdi
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Van'ın Erciş ilçesinde kurulan Aile Destek Merkezleri Kadın Girişimci ve İşletme Kooperatifi, ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda kooperatifin işleyişi ve bütçesi hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu.

Van'ın Erciş Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan Aile Destek Merkezleri Kadın Girişimci ve İşletme Kooperatifi ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Aile destek merkezlerinde kadın girişimcilerin yöresel ürünler yapıp kooperatif bünyesinde satışa sunacağı Erciş'in ilk kadın girişimci kooperatifi, yapılan tetkikler ve incelemeler sonucunda kurularak ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Sahilkent Aile Destek Merkezinde Erciş Selvihan Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifinin düzenlediği ilk genel kurul toplantısında, kooperatifin işleyişi hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Kooperatifin çalışmaları, bütçesinin görüşüldüğü toplantıya Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ve eşi Gamze Karaloğlu ile SYDV Müdürü Sefa Kaya da katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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