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Erbaa'da kurban satış yerleri kura ile belirlendi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Erbaa'da kurban satış yerleri kura ile belirlendi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kurban satış yerleri noter huzurunda kura ile belirlendi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kurban satış yerleri noter huzurunda kura ile belirlendi.

Erbaa Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Hayvan pazarında kurbanlık satışı yapacaklar için yer tahsis işlemleri Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde noter huzurunda yapıldı. 90 başvurunun yapıldığı pazar için yerler noterin çektiği kura ile belirlendi. Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında tüm önemlerin alınarak alıcının da satıcının da uygun bir ortamda alım satım yapma imkanı yakalayacağı belirtildi. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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