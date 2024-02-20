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EPDK: Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim olacak

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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini açıkladı. Yılmaz, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim yaşanacağını açıkladı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ederken, son dönemde art arda gelen fiyat zamları vatandaşların iyiden iyiye belini büküyordu.

EPDK BAŞKANI: FİYAT HAREKETLERİNİ TAKİP EDİYORUZ

Araç sahiplerine müjdeli haberi ise bugün yaptığı açıklamayla EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz verdi. Yılmaz, "Benzin ve motorin fiyatları serbest piyasada oluşuyor. Kurallar ve formül belli. EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler rafineriler için önemli bir kar avantajina sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır." ifadelerini kullandı.

EPDK: Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim olacakEPDK Başkanı Mustafa Yılmaz.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 44,3 liradan satılıyor. Motorine de gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL indirim gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (35)

Ismail Yüksel:

Kepçeyle al kaşıkla ver

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Mark Kolçak:

Boğazımızda kalmasın diye. Çok düşünceliler.

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Gerçekçi Olalım:

kepçe lafı çok iyimser kalıyor; devlet vatandaşın cebine hortum attı. şimdilik vana kısık, 1 Nisan şakası yapıp vanayı da sonuna kadar açarlar...

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yanıt3
haksız mıyım:

devletimiz var olsun, milletimiz sağolsun, Allahımıza hamd olsun.

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Sezgin Sezgin:

Maaşlı trollar yazıyor yorumlara... Dikkat edelim.Haksız mıyım ?

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Kenan Aslan:

Dünyadaki petrol fiyatlarının yarı fiyatına rusyadan yakıt alıyorlar ama beş katına vatandaşlarına satıyorlar...Yazıklar olsun...

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Berkay Örsseven:

Hiç indirim yapılmasa daha iyi 15TL zam yaptıktan sonra 1.5 TL indirimden sayılıyor mu ki zaten o yaptığı indirimide 2 gün sonra misliyle geri alır

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Can:

İnanılmaz bir indirim . 1 Ocak 2024 Benzin fiyatı: 34,48 TL 20 Şubat 2024 Benzin litre fiyatı: 41.93 TL

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Mark Kolçak:

Türkiye'nin ekonomisi iyi gitmeliki ben çöplerden güzel yiyecekler bulmaya devam edebileyim.

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3
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Onemli Degil:

Mark, Buyuk Bir Ihtimal Ile Sen Saftirik Numarasi Yapiyorsun Guzel Dostum..Turkcen, Cogu Yorumcuya Gore Guzel..

yanıt4
yanıt0
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