Haberler

Enerji piyasalarında 2026'da uygulanacak idari para cezaları belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 yılında elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarındaki idari para cezalarını yüzde 25,49 artırarak yeni tebliğleri Resmi Gazete'de yayımladı. Cezalar, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026'da elektrik, doğal gaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında uygulanacak idari para cezalarının yüzde 25,49 oranında artırılmasına karar verdi.

EPDK'nin ilgili sektörlere ait tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2026 yılı için yüzde 25,49 artışa gidildi.

Tebliğler, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı

İşte Rezan Epözdemir'in para aktardığı ünlü isimler
Muğla'da jandarmadan büyük baskın: 1 ton sahte içki piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Damacanalara doldurmuşlar, piyasaya sürülmeden yakalandı
Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu

Takımsız kaldı, yeni işini halı sahada buldu! Paraya para demiyor
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu karar şirketlere rahat nefes aldıracak
Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürdükten sonra intihar etti

Biri engelli 2 çocuğunu silahla öldürüp aynı tabancayla intihar etti