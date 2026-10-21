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EPDK elektrikte temerrüt ve fatura borçlarında teminat şartlarını sıkılaştırdı

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EPDK'nin Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikle elektrik piyasasında temerrüde düşenlerin teminat yükümlülükleri sıkılaştırıldı. Ödenmeyen fatura borçları teminat çağrısı kapsamına alınırken, yeterli teminatı sunmayan katılımcı bazı piyasalarda faaliyetine devam edemeyecek.

Elektrik piyasasında temerrüde düşen katılımcıların teminat yükümlülükleri sıkılaştırılırken, ödenmeyen fatura borçları da teminat çağrısı gerektiren durumlar arasına alındı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle, temerrüde düşen piyasa katılımcılarına yönelik şartlar sıkılaştırıldı. Bu çerçevede kendisine teminat çağrısı yapılan bir piyasa katılımcısının yeterli miktarda teminatı sunmaması veya temerrüt durumuna düşen bir katılımcının borcunu ödemeden teminatını tamamlaması halinde, söz konusu katılımcı ikili anlaşmalar, vadeli elektrik piyasası, gün öncesi piyasası ve gün içi piyasası kapsamında faaliyetlerine devam edemeyecek.

EPDK'nin "Teminat Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar"a ilişkin kurul kararına göre ise bir piyasa katılımcısının son ödeme tarihi geçmiş fatura borcunu ödememesi teminat çağrısı gerektiren durumlar arasına alındı.

Kaynak: AA
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