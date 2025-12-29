YEKDEM'den yararlanma şartlarında değişikliğe gidildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yenilenebilir enerji üretim tesislerinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) yararlanma şartlarında değişikliğe gitti.

Kurumun, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki ve 18 Kasım 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tarihe kadar kısmen ya da tamamen işletmeye giren yenilenebilir enerji tesisleri, lisanslarında yer alan ilk kurulu güç için YEKDEM desteğinden faydalanabilecek.

YEKDEM destek süresinin başlangıcı, tesisin işletmeye giriş durumuna göre belirlenecek. Tesisin tamamının işletmeye girmesi halinde destek süresi işletmeye giriş tarihinden itibaren başlarken, tamamı işletmeye girmeden YEKDEM'e katılan tesislerde süre, YEKDEM'e ilk katılım tarihinden itibaren 10 yıl olarak uygulanacak.

Ayrıca, 2021'in ilk yarısında devreye giren tesisler için istisnai bir düzenleme getirildi. 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 arasında kısmen ya da tamamen işletmeye giren üretim tesisleri, 31 Aralık 2030'a kadar YEKDEM'den yararlanabilecek.

Kapasite artışları konusunda ise sınırlamalar devam edecek. Buna göre, 28 Şubat 2019 itibarıyla kurulu güç artış talebi uygun bulunan ve bu kapsamda lisans tadili yapılan tesislerin, artırılan güç kısmı için YEKDEM desteğinden yararlanamayacak, 30 Haziran 2021 sonrasında işletmeye giren kapasite artışları için ise farklı bir destek modeli uygulanacak.

Bu kapsamdaki kapasite artışları, YEKDEM ana fiyatından değil, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatı üzerinden desteklenecek.

Öte yandan, Elektrik Piyasası Kanunu'nun 7'nci maddesinin on birinci fıkrası kapsamında yapılan kapasite artışları, Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen süre boyunca YEKDEM kapsamında belirlenen yenilenebilir enerji fiyatlarından yararlanmaya devam edecek.

Depolama elektrik üretim tesislerine ilişkin düzenleme

Depolamalı elektrik üretim tesislerinde şebekeden çekilen enerjiye ilişkin yeni kural getirildi.

Buna göre, depolamalı elektrik üretim tesisleri ile üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitelerinin herhangi bir uzlaştırma döneminde şebekeden enerji çekmesi halinde, çekilen enerji miktarı kadar elektriğin öncelikle depolama ünitesinden verildiği kabul edilecek ve bu enerji YEKDEM kapsamında değerlendirilmeyecek.

Bütünleşik depolama ünitelerinde yardımcı kaynaklardan üretilen enerji YEKDEM dışında bırakıldı.

Depolama yönetmeliğine uygun şekilde tesis edilen ve depolama ünitesi ile bütünleşik yardımcı kaynak niteliği taşıyan üretim birimlerinden şebekeye verilen enerji, YEKDEM destek mekanizmasına dahil edilmeyecek.

Depolamalı tesislerde şebekeye fazla enerji verilmesi halinde mahsuplaşma yöntemi belirlendi. Üretim tesisinin kabul edilen elektriksel kurulu gücünün üzerinde şebekeye enerji verilmesi durumunda, fazla üretim öncelikle üretim tesisinin, bu yeterli olmazsa depolama ünitesinin uzlaştırmaya esas veriş miktarından düşülecek.

Kapasite artışı bulunan tesislerde hesaplama yöntemi de netleştirildi. Elektriksel kapasite artışı olan üretim tesislerinde, YEKDEM kapsamında yapılacak hesaplamalarda ana kaynak ve kapasite artışlarına göre işletmedeki güç oranları dikkate alınacak.

YEKDEM kapsamından çıkan depolamalı tesisler için depolanmış enerjiye sınırlama getirildi. YEKDEM kapsamındayken üretilip depolanan enerjinin, tesisin YEKDEM'den çıkmasının ardından şebekeye verilmesi halinde bu enerji YEK Uzlaştırma ve Eşitleme Mekanizması (YEK UEVM) hesabına dahil edilmeyecek.

1 Mayıs 2023 sonrası devreye giren depolamalı rüzgar enerjisi santrali (RES) ve güneş enerjisi santralleri (GES) için fiyatlama ayrımı yapıldı. Bu tarihten sonra işletmeye giren rüzgar ve güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretim tesislerinde, depolanarak sisteme verilen elektrik için 7189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirlenen özel depolamalı üretim fiyatları uygulanacak.

Depolama yapılmadan doğrudan şebekeye verilen enerji ise kaynak türüne göre RES veya GES YEKDEM fiyatlarından değerlendirilecek.

Bütünleşik depolama üniteleri bu fiyatlama hükmünün dışında tutuldu. Üretim tesisleri bünyesinde yer alan bütünleşik depolama üniteleri için söz konusu özel fiyatlandırma uygulaması geçerli olmayacak.

YEKDEM ödemelerine ilişkin hesaplama yöntemi güncellendi. Buna göre, YEKDEM katılımcılarına yapılacak ödemeler, yönetmelikte yer alan formül doğrultusunda belirlenecek.

Yönetmelik 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.