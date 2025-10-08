EPDK'dan LPG Piyasasına Yeni Düzenlemeler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) piyasasında lisans başvuruları, izleme sistemi beyanı ve lisans tadil süreçlerinde uygulanacak kriterlerde düzenlemeye gitti.

EPDK'nin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, depolama tarifesi kapsamında hizmet veren lisans sahiplerinin LPG depolama hizmetine ilişkin bilgilerinin Kuruma gönderilmesi amacıyla kullanılacak ağ hizmetinin kurulduğuna ilişkin beyanı, "LPG izleme sistemine ilişkin beyan" olarak tanımlandı.

Öte yandan, LPG Piyasasında Lisans Tadili, Süre Uzatımı ve Sona Erdirme Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı ile depolama lisansı sahibinin depo kapasitesinde onaya tabi değişiklik olması durumunda "LPG izleme sistemi" beyanı sunması zorunlu hale getirildi.

Söz konusu karar, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Dağıtıcılar arası LPG ticareti düzenlemesi

Kurulun, dağıtıcılar arası LPG ticaretine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırladığı "Dağıtıcılar Arası LPG Ticareti Hakkında Karar" da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, dağıtıcılar arası LPG ticareti izin başvurusu, sadece izleme dönemi veya faaliyet dönemi içinde ithalat yoluyla LPG temin etmiş lisans sahipleri tarafından yapılabilecek. Başvuru süreci her yıl 1 Mart itibarıyla başlayacak ve izinler yalnızca ilgili faaliyet dönemi için geçerli olacak. Ticaret, yalnızca izin sahibi dağıtıcılar arasında ve lisanslı tesislerde yapılabilecek.

Ayrıca bir dağıtıcı, sadece aynı dönem içinde ithalat yoluyla temin ettiği miktar kadar LPG'yi diğer dağıtıcılara satabilecek. Ancak bir önceki dönemden kalan ve lisanslı tesislerde stoklanan LPG, yeni dönem için de izin alınması kaydıyla kullanılabilecek.

Kurallara aykırı hareket eden şirketlere idari yaptırım uygulanacak, izinleri ise iptal edilecek.

Geçici madde kapsamında ise 1 Ocak 2025-31 Mart 2026 döneminde ithalat yapan firmalar, izin bedelini yatırıp dekontu Kuruma ibraz etmeleri ve teslimatı 2026'nın ilk çeyreğinde yapmaları koşuluyla ticaret izni alabilecek.

Her yıl için geçerli olacak izin bedeli, 31 Aralık'tan önce Kurul tarafından belirlenerek Resmi Gazete'de yayımlanacak.

LPG depolama ve bildirim yükümlülüklerine ilişkin yeni kurallar

LPG piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerine yönelik bildirim yükümlülükleri de belirlendi.

"LPG İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar" çerçevesinde, ticaret izni bulunan dağıtıcılar, LPG İzleme Sistemi Kılavuzu'nda yer alan Dağıtıcılar Arası LPG Ticareti Satış Bildirimi'ni belirlenen sürelerde Kuruma sunmakla yükümlü olacak.

Benzer şekilde, onaya tabi tarifeyle depolama hizmeti sunan tesis işletmecileri, tesislerinde bulunan LPG'ye ilişkin verileri LPG Depolama Hizmeti Bildirimi olarak sisteme yükleyecek.

Tüm bildirimler yalnızca LPG İzleme Sistemi üzerinden yapılacak. Sisteme ilişkin kılavuzda yapılacak güncellemeler ise EPDK'ye bağlı LPG Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek ve Kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Yeni hükümler, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.