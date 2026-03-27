EPDK'den dağıtıcılar arası LPG ticaretine yönelik düzenleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinericilerden temin edilen LPG'yi de dağıtıcılar arası ticaret kapsamına alarak, LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin ticaret izin başvurularına yönelik yeni düzenlemeler getirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dağıtıcılar arası LPG ticaretine ilişkin kararında değişikliğe giderek rafinericilerden temin edilen LPG'yi de kapsama aldı.

EPDK'nin Dağıtıcılar Arası LPG Ticareti Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, dağıtıcılar arası LPG ticareti izin başvurusu, izleme dönemi ve/veya faaliyet dönemi içinde ithalat yoluyla veya rafinericilerden LPG temin etmiş LPG dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılabilecek.

Ayrıca, izin sahibi tarafından bir faaliyet dönemi içinde dağıtıcılar arası LPG ticareti kapsamında yapılabilecek toplam teslim miktarı, izin sahibinin aynı dönem içinde ithalat yoluyla ve rafinericilerden temin ettiği LPG miktarından fazla olamayacak. Ancak izin sahibinin, yeni faaliyet döneminde de izin alması koşuluyla, bir önceki faaliyet döneminden kalan ve lisanslı tesislerde bulunan dağıtıcılar arası LPG ticaretine konu edilebilecek stok, bir sonraki faaliyet dönemine aktarılacak.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında

İki belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Polisler şüphelenmekte haklıymış! Kulaklarından çıkanlar şok etti
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı

Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Kan donduran 'Ters ilişki' cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü

Kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali

Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Polisler şüphelenmekte haklıymış! Kulaklarından çıkanlar şok etti
Orkun Kökçü'nün maç sonu görüntüsü tartışma yarattı

Tartışma yaratan görüntü
Otobüsün içinden kimler indi kimler! A Milli Takım'a büyük destek

Otobüsün içinden kimler indi kimler