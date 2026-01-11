EPDK 43 şirkete lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve petrol piyasasında toplam 43 şirkete lisans verirken, 10 şirketin lisansını sonlandırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, elektrik piyasasında 7 toplayıcı, 16 üretim, 6 tedarik ve 5 şarj ağı lisansı verildi. Ayrıca, çeşitli nedenlerle 7 üretim ve 3 şarj ağı lisansı iptal edildi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 43 şirkete lisans verirken 10 şirketin lisansını sonlandırdı.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 7 toplayıcı lisansı, 16 üretim lisansı, 6 tedarik lisansı ve 5 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Aynı piyasada 7 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı ya da iptal edildi, 3 firmanın da şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi.
Petrol piyasasında 6 şirkete ihrakiye teslimi, 1 firmaya dağıtıcı, 1 firmaya madeni yağ, 1 firmaya da depolama lisansı verildi.
Aynı piyasada bir firmanının da madeni yağ lisansı uzatıldı.