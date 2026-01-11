EPDK 43 şirkete lisans verdi

Haberler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve petrol piyasasında toplam 43 şirkete lisans verirken, 10 şirketin lisansını sonlandırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, elektrik piyasasında 7 toplayıcı, 16 üretim, 6 tedarik ve 5 şarj ağı lisansı verildi. Ayrıca, çeşitli nedenlerle 7 üretim ve 3 şarj ağı lisansı iptal edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 7 toplayıcı lisansı, 16 üretim lisansı, 6 tedarik lisansı ve 5 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Aynı piyasada 7 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı ya da iptal edildi, 3 firmanın da şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 6 şirkete ihrakiye teslimi, 1 firmaya dağıtıcı, 1 firmaya madeni yağ, 1 firmaya da depolama lisansı verildi.

Aynı piyasada bir firmanının da madeni yağ lisansı uzatıldı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
