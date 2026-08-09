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EPDK 27 Lisans Verdi, 7 Lisansı Sonlandırdı

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 27 şirkete lisans verirken 7 şirketin lisansını sonlandırdı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 27 şirkete lisans verirken 7 şirketin lisansını sonlandırdı.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 23 üretim lisansı, 1 tedarik lisansı ve 1 dağıtım lisansı, 1 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Aynı piyasada 4 şirketin üretim lisansı, 2 şirketin de şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisandı verildi. Aynı piyasada 1 şirketin depolama, 1 şirketin iletim ve 1 şirketin madeni yağ lisansı uzatıldı.

LPG piyasasında ise 1 depolama lisansı sona erdirildi.

Kaynak: AA
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