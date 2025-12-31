Doğal gaz piyasasında asgari sermaye tutarları açıklandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren şirketler için 2026'da uygulanacak asgari sermaye tutarlarını belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında her piyasa faaliyeti için geçerli olacak 2026 asgari sermaye tutarları, 2025 için ilan edilen yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı esas alınarak güncellendi.

Bu kapsamda, doğal gaz ithalatı faaliyetinde bulunacak şirketler için 2026 asgari sermaye tutarı 89 milyon 58 bin 196 lira olarak belirlendi. Toptan satış faaliyetinde ise asgari sermaye tutarı aynı seviyede tespit edilirken, üretim şirketleri için bu tutarın yüzde 50'sinin esas alınması kararlaştırıldı.

OtoLNG toptan satış faaliyetinde ise bu tutar 16 milyon 461 bin 772 lira olarak tespit edildi.

Depolama ve sıvılaştırma faaliyetleri

Doğal gaz depolama ve sıvılaştırma faaliyetlerinde asgari sermaye tutarı 446 milyon 114 bin 26 lira olarak belirlendi.

Depolama faaliyetinde azami 75 bin metreküp kapasiteli LNG tesisleri ile sıvılaştırma faaliyetinde günlük azami 10 bin metreküp kapasiteli LNG tesisleri için asgari sermaye tutarı 107 milyon 1 bin 523 lira olarak belirlendi.

İletim, ihracat ve CNG faaliyetleri

Karara göre, doğal gaz iletimi faaliyetinde asgari sermaye tutarı 446 milyon 114 bin 26 lira olurken, LNG iletiminde bu tutar 22 milyon 388 bin 12 lira olarak saptandı. İhracat faaliyetinde asgari sermaye tutarı 46 milyon 916 bin 36 lira olarak belirlendi.

Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satışı, CNG iletim ve dağıtımı ile OtoCNG faaliyetlerinde ise asgari sermaye tutarı 8 milyon 905 bin 828 lira olacak.

Öte yandan, EPDK, Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

Bu kapsamda ilgili yönetmelikteki 5. maddenin üçüncü fıkrasında yer alan "31/12/2025 tarihinde" ibaresi "6446 sayılı Kanunun geçici 1'inci maddesi kapsamında fiyat eşitleme mekanizması ve ulusal tarifenin uygulanması için belirlenen sürenin sonunda" olarak değiştirildi.

Söz konusu düzenleme yayım tarihinde yürürlüğe girdi.