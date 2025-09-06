Haberler

EPDK 15 Şirkete Lisans Verdi, 3 Şirketin Lisansını Sonlandırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrik ve LPG piyasalarında 15 şirkete lisans verirken, 3 şirketin lisansını sonlandırdı ve bir şirketin lisansını iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, elektrik piyasasında 9 lisans yeniden verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 15 şirkete lisans verdi, 3 şirketin lisansını sonlandırdı, bir şirketin lisansını iptal etti.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 9 lisans yeniden verildi, bu piyasada eskinin devamı niteliğinde 4 şirkete ikisi yeni olacak şekilde üretim lisansı sağlandı. LPG piyasasında da depolama ve dağıtıcı olmak üzere iki lisans verildi.

Elektrik piyasasında 3 şirketin lisansı sonlandırıldı, bir şirketin lisansı iptal edildi.

Petrol piyasasında bir şirketin ihrakiye teslimi lisansı ile LPG piyasasında bir şirketin LPG dağıtıcı lisans süresi uzatıldı.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
Gram altında tarihi bir rekor daha

Altın durdurulamıyor! Tarihi bir rekor daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Murat Kurum'dan yeni sosyal konut müjdesi! Gençlere ve üç çocuklu ailelere kontenjan ayrılacak

Murat Kurum'dan gençlere sosyal konut müjdesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.