Mandıra kuran bedensel engelli genç, tekerlekli sandalyeyle ahıra girip hayvanlarını besliyor

Giresun'da yaşayan 25 yaşındaki bedensel engelli Osman Altun, devlet desteğiyle köyünde mandıra kurarak hem hayata tutunuyor hem de üretime katkı sunuyor.

Keşap ilçesine bağlı Armutdüzü köyünde yaşayan evli ve bir çocuk babası Altun, 2022 yılında bahçesinde tarım aletiyle çalıştığı sırada kaza geçirdi.

Kazanın ardından yaşamını tekerlekli sandalyeyle sürdürmeye başlayan Altun, iki yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının büyükbaş hayvancılık desteğinden yararlanarak kendi mandırasını kurdu.

Eşinin de desteğiyle yetiştiriciliğe başlayan Altun, işletmesini devletin çeşitli desteklerinden yararlanarak gelecekte daha da büyütmeyi amaçlıyor.

Osman Altun, AA muhabirine, 3 yıl önce tarlasında tarım aletiyle çalıştığı sırada geçirdiği kaza sonucu engelli olarak yaşamını sürdürmeye başladığını söyledi.

Yürüme engelli olduğu için hayata küsmediğini ve durumuna rağmen hayvancılık yapmaya karar verdiğini ifade eden Altun, devlet desteğine başvurduğunu ve bunun kabul gördüğünü anlattı.

Evinin altına mandıra oluşturduğunu belirten Altun, "Hayvanları çok seviyorum. Çocukluğumdan bu yana kapımızda hiç hayvan eksik olmazdı. Durumuma rağmen bir şeyler üretmek istedim. Gücüm yettiğince de devam ediyorum." dedi.

Altun, bir büyükbaş hayvanla başladığı besicilikte bu sayıyı 7'ye yükselttiğini, 10 tane de koyununun bulunduğunu kaydetti.

"Burada aldığım huzuru başka hiçbir yerde alamıyorum"

Engelli olmasına rağmen çok fazla zorlanmadığını vurgulayan Altun, şöyle konuştu:

"Burada aldığım huzuru başka hiçbir yerde alamıyorum. Şehir hayatı beni sıkıyor. Burası bana huzur veriyor. Durumum hayvan yetiştiriciliği için çok da engel değil. Yeter ki yapmak isteyin. Yapmak istedikten sonra her şey oluyor Allah'ın izniyle."

Kendisinin en büyük destekçisinin eşi olduğunu dile getiren Altun, zaman zaman anne ve babasından da katkılar aldığını belirtti.

Hedefinin çeşitli devlet desteklerinden yararlanarak işletmesini büyütmek olduğunu ifade eden Altun, "Emin adımlarla işletmemi biraz daha büyütmeyi istiyorum. Şu an fazla bir hayvanım yok. Amacım, sayılarını artırmak." diye konuştu.

Osman Altun, hobi olarak Hint horozu da üretmeye başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Hint horozu yetiştirmek hobim haline geldi. Kümesimde 100'e yakın horoz bulunuyor. Horozlarımı il dışına da pazarlıyorum. Talepler de güzel Allah'a şükür. İlgi yoğun. Bazen yeri geliyor yetiştiremiyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her iline gönderiyoruz ama daha çok doğu bölgelerine gönderiyorum."