Kira artış oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon yıllık yüzde 30,89 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yüzde 34,88 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) milyonların beklediği aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aralıkta yüzde 0,89 seviyesinde gerçekleşirken 2025 enflasyonu yüzde 30,89 oldu.
TÜİK kasımda enflasyonu aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 açıklamıştı.
KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 34,88
Enflasyonun netleşmesiyle ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 34,88 oldu. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 34,88 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 35,91 olmuştu.