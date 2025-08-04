Enflasyon Verilerindeki Olumlu Gelişmeler: BULLS Yatırım Açıklama Yaptı

BULLS Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, bugün açıklanan temmuz ayı TÜFE verilerini değerlendirdi. Barışık, "Aylık enflasyon yüzde 2,06 artışla yüzde 2,50 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında kalırken, yıllık TÜFE de yüzde 34,10'luk beklentinin altında gerçekleşerek yüzde 33,52 seviyesine geriledi. Bu görünüm, enflasyon cephesinde olumlu bir sürpriz olarak yorumlandı" dedi.

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, verileri değerlendirdiği açıklamasında, "Gıda ve enerji gibi oynak kalemleri hariç tutan çekirdek enflasyon yüzde 34,70 seviyesinde gerçekleşti ve bu rakam piyasa öngörüleriyle büyük ölçüde örtüştü. Piyasalar bu olumlu sürprizi fiyatlamakta gecikmedi. Bankacılık endeksi öncülüğünde gelen güçlü alımlar sayesinde BIST100 endeksi dolar bazında 268,5 puanı aşarak son dört ayın zirvesini test etti" dedi.

Barışık, şunları aktardı:

"TCMB'nin rezerv pozisyonundaki toparlanma ve dezenflasyon sürecine ilişkin bu işaretler, faiz indirimi için alan yaratıyor. Eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında yapılacak Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz indirimlerinin kademeli bir şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. Mevcut durumda yüzde 43,00 seviyesindeki politika faizinin yıl sonunda yüzde 36,75 seviyelerine kadar gerilemesi makul bir senaryo."

Barışık, "Yıl sonuna doğru baz etkisinin de katkısıyla yıllık enflasyonda yüzde 29 seviyelerine doğru bir geri çekilme ihtimali güçlü. Ancak bu süreçte kur, emtia fiyatları ve jeopolitik riskler gibi değişkenlerin dikkatle takip edilmesi gerekiyor" dedi.