Haberler

Enflasyon Verileri Değerlendirildi: Gıda Fiyatları Belirleyici Olacak

Enflasyon Verileri Değerlendirildi: Gıda Fiyatları Belirleyici Olacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BULLS Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirerek gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti. Çekirdek enflasyondaki yavaş gevşeme ve tüketim talebinin enflasyonu beslemesi, önümüzdeki dönem için kaygılar yaratıyor.

BULLS Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Sever, "Fiyat baskıları sürüyor. Özellikle çekirdek enflasyondaki gevşeme yavaş ilerliyor" dedi.

Temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendiren Salih Oğuzhan Sever, "Temmuz ayında aylık bazda bir miktar bozulma bekliyorduk ve bu öngörümüz gerçekleşti. Ağustos ayında da benzer bir tablo gördük. Fiyatı yönetilen ürünlerden ziyade çekirdek tarafta görülen dirençli seyir daha fazla kaygı yarattı" diye konuştu.

'GIDA ENFLASYONUNDA MEVSİM ETKİSİ BELİRLEYİCİ'

Sever, "Gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket ağustos ayında da sürdü. Kışın yaşanan don olayları, yazın ise aşırı sıcaklar nedeniyle hem kalite hem de miktar kayıpları yaşandı. Bu durum gıda fiyatlarını yukarı çekti. İlk defa iki mevsim üst üste tarımsal üretimde böyle bir baskı görüyoruz. Bu, önümüzdeki dönemde yalnızca taze ürünleri değil, paketli gıda ve içecek tarafındaki maliyetleri de artıracak" dedi.

Sever, "Önümüzdeki dönemde enflasyon seyrinde gıda fiyatları belirleyici olacak. Geçtiğimiz dört ayda enflasyon düşüşünde gıda en büyük destekleyici faktördü. Ancak mevcut veriler, önümüzdeki süreçte gıdanın enflasyonu yukarı yönlü baskılamaya devam edeceğine işaret ediyor" diye konuştu.

'TÜKETİM TALEBİ ENFLASYONU BESLİYOR'

Sever, "Kredi stoklarındaki gelişmeler tüketim davranışını destekliyor. 2017–2023 döneminde oluşan kredi stoklarının enflasyonla birlikte gelirler içindeki payının azalması, hane halkının daha rahat harcama yapmasına yol açıyor. Bu da talebi canlı tutuyor ve enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikalarına rağmen ekonominin yüzde 4,8 büyümesi de bu tablonun bir yansıması" dedi.

TÜİK verilerini değerlendiren Sever, şunları ekledi:

"Hava yolu taşımacılığı: Yaz sezonu ve akaryakıt maliyetleri nedeniyle fiyatlar yüzde 36,4 oranında yükseldi.

"Basın-yayın ürünleri: Gazete ve dergi fiyatlarında yüzde 16,3'lük artış göze çarptı.

"Gıda ürünleri: Özellikle don ve sıcaklardan etkilenen narenciye ve bazı tarım ürünleri fiyatları belirgin biçimde yukarı itti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili kan donduran detay

Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili çarpıcı detay
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, katiliyle aynı karede
İşte CHP'yi karıştıran o delege: İmamoğlu ve Çelik'le yan yana fotoğrafı var

İşte her şeyi başlatan o delege
Goldman Sachs'tan altın için büyük tahmin: Ons 5 bin dolara çıkabilir

ABD'li dev bankadan altın için büyük tahmin
Survivor yarışmacısı Kardeniz Kılıç'ın kuzeninin boşandığı eşiyle evlendiği ortaya çıktı

Survivor'un yıldız ismi kuzeninin eski kocasıyla evlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu

Takım kaptanı listede yok! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.