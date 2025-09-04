Enflasyon Verileri Değerlendirildi: Gıda Fiyatları Belirleyici Olacak

BULLS Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Sever, "Fiyat baskıları sürüyor. Özellikle çekirdek enflasyondaki gevşeme yavaş ilerliyor" dedi.

Temmuz ve ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendiren Salih Oğuzhan Sever, "Temmuz ayında aylık bazda bir miktar bozulma bekliyorduk ve bu öngörümüz gerçekleşti. Ağustos ayında da benzer bir tablo gördük. Fiyatı yönetilen ürünlerden ziyade çekirdek tarafta görülen dirençli seyir daha fazla kaygı yarattı" diye konuştu.

'GIDA ENFLASYONUNDA MEVSİM ETKİSİ BELİRLEYİCİ'

Sever, "Gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket ağustos ayında da sürdü. Kışın yaşanan don olayları, yazın ise aşırı sıcaklar nedeniyle hem kalite hem de miktar kayıpları yaşandı. Bu durum gıda fiyatlarını yukarı çekti. İlk defa iki mevsim üst üste tarımsal üretimde böyle bir baskı görüyoruz. Bu, önümüzdeki dönemde yalnızca taze ürünleri değil, paketli gıda ve içecek tarafındaki maliyetleri de artıracak" dedi.

Sever, "Önümüzdeki dönemde enflasyon seyrinde gıda fiyatları belirleyici olacak. Geçtiğimiz dört ayda enflasyon düşüşünde gıda en büyük destekleyici faktördü. Ancak mevcut veriler, önümüzdeki süreçte gıdanın enflasyonu yukarı yönlü baskılamaya devam edeceğine işaret ediyor" diye konuştu.

'TÜKETİM TALEBİ ENFLASYONU BESLİYOR'

Sever, "Kredi stoklarındaki gelişmeler tüketim davranışını destekliyor. 2017–2023 döneminde oluşan kredi stoklarının enflasyonla birlikte gelirler içindeki payının azalması, hane halkının daha rahat harcama yapmasına yol açıyor. Bu da talebi canlı tutuyor ve enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor. Merkez Bankası'nın sıkılaşma politikalarına rağmen ekonominin yüzde 4,8 büyümesi de bu tablonun bir yansıması" dedi.

TÜİK verilerini değerlendiren Sever, şunları ekledi:

"Hava yolu taşımacılığı: Yaz sezonu ve akaryakıt maliyetleri nedeniyle fiyatlar yüzde 36,4 oranında yükseldi.

"Basın-yayın ürünleri: Gazete ve dergi fiyatlarında yüzde 16,3'lük artış göze çarptı.

"Gıda ürünleri: Özellikle don ve sıcaklardan etkilenen narenciye ve bazı tarım ürünleri fiyatları belirgin biçimde yukarı itti."