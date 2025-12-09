Haberler

Bakan Şimşek'ten kritik ipucu! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Yıl sonu enflasyonuna ilişkin beklentisini paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz" dedi. Bakan Şimşek'in söz konusu öngörüsü memur ve emeklilerin alacağı zam konusunda da önemli bir ipucu verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Halkbank Gençlik Zirvesi'nde ekonomiye ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, yıl sonu enflasyon beklentisini duyururken memur ve emeklilerin alacağı zamma dair önemli bir ipucu verdi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Konuşmasında fiyat istikrarının öncelikleri olduğunu vurgulayan Şimşek, "En büyük önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Hedefimiz gelecek sene enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmek." ifadelerini kullandı. 2025'e yönelik beklentileri de paylaşan Şimşek, "Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Kira enflasyonu, eğitim enflasyonu yani hizmet enflasyonu hala yüksek seyrediyor ancak yüzde 97'den yüzde 44'e kadar düştü. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek." dedi.

6 AYLIK ENFLASYONUN İPUCUNU VERDİ

Bakan Şimşek'in yüzde 31'lik 2025 sonu enflasyon tahmini, yılın ikinci yarısındaki artış oranlarını da şekillendiriyor. Bu beklenti esas alındığında, 2025'in ikinci 6 aylık dönemine ilişkin enflasyonun yüzde 12,28 civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE OLACAK?

Bu hesaplamaya göre;

  • SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 12,28,
  • Memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 18,7 düzeyinde olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ LİRA OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 12,28 zam uygulanması halinde en düşük emekli maaşı 18 bin 953 liraya yükselecek.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Bu dönem bitmezse ülke yok olucak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
