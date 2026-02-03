Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk ayında TÜFE yüzde 4,84 artarken, yıllık bazda artış yüzde 30,65 oldu. Böylece aylık bazda 12 ayın en yüksek enflasyonu görüldü.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK VE GIDADA

Aylık en yüksek artış yüzde 14,85 ile sağlık grubunda gerçekleşirken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59, ulaştırmada yüzde 5,29 artış meydana geldi. Yıllık bazda en yüksek artışta yüzde 64,70 ile eğitim başı çekerken, onu yüzde 45,36 ile konut takip etti.

BAKAN ŞİMŞEK: OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ARTAN GIDA FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Yüksek gelen enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu. Aylık enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 30,7'ye geriledi. Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü. Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı. Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz." dedi.