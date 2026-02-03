Haberler

Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı

Enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde artarak ocak ayında yüzde 4,84 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonun neden arttığını açıkladı. Şimşek, "Ocak enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu." dedi.

  • Türkiye'de Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %4,84, yıllık bazda %30,65 arttı.
  • Ocak ayında aylık en yüksek enflasyon artışı %14,85 ile sağlık grubunda gerçekleşti.
  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak ayı enflasyonunda olumsuz hava koşullarının etkisiyle artan gıda fiyatlarının belirleyici olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk ayında TÜFE yüzde 4,84 artarken, yıllık bazda artış yüzde 30,65 oldu. Böylece aylık bazda 12 ayın en yüksek enflasyonu görüldü.

EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIK VE GIDADA

Aylık en yüksek artış yüzde 14,85 ile sağlık grubunda gerçekleşirken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59, ulaştırmada yüzde 5,29 artış meydana geldi. Yıllık bazda en yüksek artışta yüzde 64,70 ile eğitim başı çekerken, onu yüzde 45,36 ile konut takip etti.

BAKAN ŞİMŞEK: OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ARTAN GIDA FİYATLARI BELİRLEYİCİ OLDU

Yüksek gelen enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ocak ayı enflasyon gerçekleşmesinde, olumsuz hava koşullarının etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artan gıda fiyatları ile dönemsel unsurlar belirleyici oldu. Aylık enflasyon, beklentilerin üzerinde gerçekleşirken yıllık enflasyon yüzde 30,7'ye geriledi. Yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş 21 aydır aralıksız devam ederken, temel mal enflasyonu yüzde 17,4 ile ılımlı seyrini sürdürdü. Yıllık kira enflasyonu ise bir önceki yılın aynı ayına göre 44 puan azaldı. Ocak ayına özgü faktörlerin, enflasyonun ana eğilimi üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını öngörüyoruz. Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Böylece enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasını bekliyoruz." dedi.

Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı

Battal Çetinkaya:

He yav he tmm tmm anladık sandıkta sizede anlatilir

Cevdet Karaduman:

Atmaz ziyaaaaa.

Güzide Altay:

Atma Ziya.... Şubat ayından sonra Türkiye İstatistik Kurumunuz talimatınız üzere enflasyon oranlarını istediğiniz seviyeye geri çekecektir. Bu sen ki sipariş enflasyon hedefiniz 16 mi? Ocak 2027 başında 16-17 olacağından eminiz.

4cvnsjb2gk:

kamudaki milyonluk harcamaları neden söylemiyor

qxx9k5d8x8:

millete zam vermemek için aralıkda 0.89 sonra 5 katı millet hak ediyor ama sizlerle alakası yok , ne güzel kitle ne kitlersen kitle .

