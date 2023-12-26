Enflasyon Düzenlemesi Semineri Malatya'da düzenlendi

Enflasyon Düzenlemesi Seminerinde konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Vekili Basri İlhan, "İşletmelerimiz yükselen enflasyon nedeniyle oluşan gerçek olmayan karların vergilendirilmesi ile karşı karşıya. Bu da işletmelerimizin sermayelerini vergi yoluyla devlete aktarmalarına sebep olmakta" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından Enflasyon Düzenlemesi Semineri düzenlendi. MTSO Konferans Salonundan düzenlenen seminere MTSO üyeleri ile serbest muhasebeci ve mali müşavirler katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Basri İlhan, "Paranın satın alma gücündeki aşınma nedeniyle bilançoların güncel satın alma gücü cinsinden düzeltme işlemine tabi tutulmasını içeren enflasyon düzeltmesinde geri sayım başladı. Enflasyon muhasebesi, yeni bir erteleme olmazsa 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu önemli düzenlemenin tüm detaylarını konuşmak adına bugün bir aradayız. Son üç yıldır artan ve bir yıldır da etkisi daha çok hissedilen enflasyon, ne yazık ki mali tablolarımızda tahribata yol açmakta. İşletmelerimiz yükselen enflasyon nedeniyle oluşan gerçek olmayan karların vergilendirilmesi ile karşı karşıya. Bu da işletmelerimizin sermayelerini vergi yoluyla devlete aktarmalarına sebep olmakta. Aynı zamanda işletmelerimiz yerine koyma maliyetini dikkate alarak fiyat belirleme durumunda kalıyor ki bu durum enflasyon açısından olumsuzluk oluşturuyor. Dolayısıyla enflasyon muhasebesi zorunlu bir ihtiyaç haline geldi" ifadelerini kullandı.

İlhan'ın konuşmasının ardından "Vergi Usul Kanunu Hükümleri Doğrultusunda Enflasyon Muhasebesi" başlığı altında Muharrem Karataş, "Türkiye Finansal Raporlama Standardı Hükümleri Doğrultusunda Enflasyon Muhasebesi" başlığı altında da Nusret Ayyıldız birer sunum gerçekleştirdi. Seminer soru ve cevaplar ile sona erdi. - MALATYA