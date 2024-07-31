Enflasyon düzeltmesi esnafa vergi yükü getiriyor

Enflasyon düzeltmesi ile esnafa fiktif bir kazanç çıkmış gibi vergi doğacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Enflasyon düzeltmesi yılda bir kez yapılmalı ve bu yıl altı aylık yapılacak düzeltme işlemi yıl sonuna ertelenmeli" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonun düzeltilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Enflasyon düzeltmesi ile karlı işletmenin karının düşebildiğini, borçlu ve zarardaki işletmeye de kar doğabildiğini ifade eden Palandöken, "Borçlu bir işletmeye sırf enflasyon düzeltmesi yapıldı diye fiktif bir kar çıkarıp vergi istemek, vergide adalet ilkesiyle bağdaşmaz. Madem az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak, zarardaki bir esnaftan enflasyon düzeltmesi adı altında vergi istemeyi kim nasıl açıklayabilir? Esnafın ödeyeceği haksız vergi, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, enflasyon düzeltmesi yılda bir kez yapılmalı ve yıl sonuna kadar ertelenmelidir" diye konuştu. - ANKARA