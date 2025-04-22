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Enerjisa Enerji, Bursa'da Kurumsal Enerji Buluşmaları'nı Gerçekleştirdi

Enerjisa Enerji, Bursa'da Kurumsal Enerji Buluşmaları'nı Gerçekleştirdi
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Enerjisa Enerji, sürdürülebilir enerji hedefleri doğrultusunda Bursa'da iş dünyasıyla bir araya gelerek 'Kurumsal Enerji Buluşmaları' etkinliğini düzenledi. Etkinlikte yeşil enerji ürünleri ve karbon azaltım uygulamaları gibi önemli konular ele alındı.

Enerjisa Enerji, "Kurumsal Enerji Buluşmaları"nın 4. durağında Bursa'da iş dünyası ile bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak insan ve teknoloji odaklı projeler geliştiren Enerjisa Enerji, "Kurumsal Enerji Buluşmaları"nın dördüncüsünü Bursa'da gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde sürdürülebilir enerji hedeflerine katkı sunacak birçok önemli konunun ele alındığı etkinliğe, Bursa iş dünyasının ve sanayi sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı.

Etkinliğin ilk bölümünde, şirketin kurumsal segmentteki müşterilerine yönelik geliştirdiği yenilikçi ve ihtiyaca özel çözümler ele alındı ve küresel enerji trendleri, yeşil enerji ürünleri, yeşil dönüşüm süreçleri ve karbon azaltım uygulamaları gibi sektörün geleceğini şekillendiren konular da kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ayrıca, Enerjisa'nın esnek tarife yapıları ve sürdürülebilirlik odaklı hizmet modelleri hakkında katılımcılarla detaylı bilgiler paylaşıldı.

İkinci bölümde ise, otomotiv sektörünün önemli firmalarından Karsan ile gerçekleştirilen özel oturumda, uçtan uca müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik süreçlerinde elde edilen başarılı iş birliği örneği paylaşıldı.

Bu ortaklık aracılığıyla yeşil enerjinin ticari avantajları ve çevresel faydaları, somut verilerle katılımcılara aktarıldı.

Enerjisa Enerji, gelecek aylarda İzmir, Eskişehir, Diyarbakır, Denizli ve Antalya'da "Kurumsal Enerji Buluşmaları" düzenleyecek.

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Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi
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