Enerjisa Dağıtım Şirketleri, Müşteri İletişiminde Yüzde 100 Erişilebilirlik Sağladı

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, yılın ilk dört ayında 6,2 milyon çağrıya saniyeler içinde yanıt vererek müşteri iletişiminde erişilebilirlik çıtasını yüzde 100'e çıkardığını duyurdu.

"Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonuyla sürdürülebilir projelerini hayata geçiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri, 2025 yılının ilk dört ayında toplamda 6,2 milyon çağrıya yanıt vererek müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını sürdürdü. Yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik artış gösteren çağrı sayısı, dijitalleşmeye yapılan yatırımlar sayesinde yüzde 100 ulaşılabilirlik oranı ile karşılandı. Üç büyük dağıtım bölgesindeki faaliyet alanında kesintisiz müşteri iletişimi sağlayan şirket, özellikle Toroslar bölgesinde artan çağrı hacmine etkin şekilde cevap verirken, Ayedaş ve Başkent EDAŞ bölgelerinde de yüksek cevaplama oranlarına ulaştı.

Sesli Yanıt Sistemi (IVR) Teknolojisi

Açıklamaya göre şirket, 6 Mart 2025'te sesli yanıt sistemi (IVR) teknolojisinde yaptığımız geliştirmeler ile müşterilerine önemli bir kolaylık sağladı. Bu geliştirmeler ile müşteriler çağrı merkezi temsilcisine ulaşmayı beklemeden işlemlerini başlatabilirken, yeni uygulamanın yaygınlaşmasıyla yalnızca iki ayda tüm başvuruların yüzde 3'ünün IVR üzerinden alınmaya başlandı. Müşteriler bir tuş ve bir sesli komutla hizmete ulaşabilirken, IVR kanalı kısa sürede telefon ve dağıtım web sitelerinin ardından en çok tercih edilen üçüncü iletişim kanalı oldu. Çağrı merkezlerinin yükünü azaltan yeni uygulama acil veya rutin taleplerde müşterilere daha hızlı bir deneyim hizmeti sağlamayı da başardı.

"Müşterilerimiz ile temas süremizi dakikalardan saniyelere indirdi"

İnsan odaklı dönüşüm için dijitalleşmenin şart olduğunu belirten Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, "Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak 14 ilde 22 milyonu aşkın kişiye hizmet sunuyoruz. Bu büyük sorumluluğu yerine getirirken temel önceliğimiz, her temas noktasında güvenilir, hızlı ve erişilebilir çözümler sunmak. 2025'te yeni geliştirmelerini devreye aldığımız IVR sistemi ve ChatVolt gibi akıllı uygulamalar, müşterilerimize sadece bir tuş ya da sesli komutla işlem yapma imkanı tanıdı. Temas süresini dakikalardan saniyelere indirerek hizmet kalitemizi yeni bir seviyeye taşıdık. Dijital dönüşüm yatırımlarımızı sadece teknolojiyle değil, insan odaklı dönüşümle birlikte yürütüyoruz. Enerjinin sadece bir kaynak değil, yaşamın sürekliliği için güvenilir bir hizmet olduğunun bilinciyle ilerliyoruz" dedi. - İSTANBUL