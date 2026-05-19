Haberler

4 ilde enerji projeleri için acele kamulaştırma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir, Tekirdağ, Adana ve Hatay'da hayata geçirilecek çeşitli enerji projeleri kapsamında bazı taşınmazlara yönelik acele kamulaştırma kararı alındı.

İzmir, Tekirdağ, Adana ve Hatay'da hayata geçirilecek çeşitli enerji projeleri kapsamında bazı taşınmazlara yönelik acele kamulaştırma kararı alındı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik iletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Reyhanlı-Hassa Enerji İletim Hattı Projesi", "154 kV Karataş-Güney Adana Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV (Tekirdağ-Malkara) Brş.N.-Nusratlı Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında ilgili güzergahlara isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurularak TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Çeşme İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi için ilgili güzergaha isabet eden taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor

Avrupa ülkesi, Türkiye’ye patriot ve asker gönderiyor
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı

Bölge halkı çok mutlu! Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu, yanındaki kişi hemen gözaltına alındı

Şantiyede kan donduran manzara! Cesedin yanındaki kişi gözaltında
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor

'Olmaz' diyenlere inat ekti, 5 yıl sabretti! Şimdi Euro ile satıyor
Okul gezisinde 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Okul gezisi kabusa döndü! Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti

Eğlenceniz batsın! Genç kız saniyeler içinde hayatını kaybetti
Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor

Arsenal şampi...