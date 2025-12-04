Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" paylaşımı Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı.

Bakan Bayraktar, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yerin metrelerce altında karanlığı aydınlığa, cevheri berekete dönüştüren, her kazma vuruşunda cesaret ve memleket sevdasıyla Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunan fedakar madencilerimize minnettarız. Ebediyete irtihal eden maden şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü gönülden kutluyorum."