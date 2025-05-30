Enerji Bakanı Bayraktar Nijer ile İşbirliği İmkanlarını Görüştü

Enerji Bakanı Bayraktar Nijer ile İşbirliği İmkanlarını Görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Petrol Bakanı Sahabi Oumarou ile enerji alanında işbirliği ve petrol arama üretimi üzerine teknoloji transferi konularını ele aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Petrol Bakanı Sahabi Oumarou ve beraberindeki heyetle enerji alanında işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuk bakan Oumarou ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Görüşmede, madencilikte süregelen işbirliklerinin ardından petrol arama ve üretimi üzerine teknoloji ve bilgi transferine dayalı yeni işbirliği imkanlarını kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirten Bayraktar, "Karşılıklı fayda ve sürdürülebilirlik ilkesiyle şekillenen ortak çalışmalarımızı daha da derinleştirerek iki ülke arasında uzun vadeli stratejik bir enerji ortaklığı kurmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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