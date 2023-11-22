Enerji Bakanı Bayraktar, Irak Başbakanı ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi. Görüşmede enerji projeleri ve petrol ihracatı konuları ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

Irak-Türkiye 19. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temaslarına devam ediyor. Bakan Bayraktar, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kalkınma Yolu Projesi'nde Türk şirketlerinin aktif rol almaya hazır olduklarını vurguladık. Bu projeye doğal gaz, petrol ve elektrik iletim hatlarını da dahil ederek kalkınma yolunu aynı zamanda enerji yolu haline getirebileceğimizi dile getirdik" dedi.

Irak Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, görüşmede Kerkük-Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden petrol ihracatı ele alındığı aktarılarak, Başbakan Sudani'nin Irak'ın komşu ülkelerin çeşitli sorunlarını anayasa dahilinde adil çözümler kapsamında petrol ihracatını yeniden başlatmak için bir çözüm bulmaya hazır olduğunu dile getirdiği ifade edildi. İki ülke arasındaki su paylaşımının da ele alındığı aktarılan açıklamada, Başbakan Sudani'nin su paylaşımı konusunda Türkiye ile daha fazla işbirliği yapma arzusunu vurguladığı belirtildi.

Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değinen Başbakan Sudani, Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik yapılan saldırılara ilişkin net tutumunu takdirle karşıladığını vurguladı. - BAĞDAT