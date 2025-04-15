Endüstriyel Balık Avcılığına Av Yasağı Getirildi
Denizlerde endüstriyel balık avcılığı sezonu sona erdi. 15 Nisan'da başlayacak olan av yasağı, 1 Eylül 2025'e kadar sürecek. Gırgır ve trol gemileri için avcılık yasaklanırken, geleneksel yöntemlerle avcılık yapan kıyı balıkçıları yıl boyunca faaliyetlerine devam edebilecek.
Denizlerde endüstriyel balık avcılığı sezonu ona erdi. 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.
Avcılık faaliyetlerini sürdüren, endüstriyel avcılık yapan gırgır ile trol gemileri için av yasağı 15 Nisan 2025 tarihi itibariyle başlıyor. Geleneksel yöntemlerle (ağ, paraketa) avcılık yapan kıyı balıkçıları ise düzenlemelere uymak şartıyla yıl boyunca avcılık faaliyetlerini sürdürülebilecekler.
15 Nisan-1 Eylül 2025 tarihleri arasında gırgır ve trol ile avcılık yaptığı tespit edilen balıkçılar hakkında tutanak tutularak cezai müeyyideler uygulanacak. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi