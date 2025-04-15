Endüstriyel Balık Avcılığına Av Yasağı Getirildi

Denizlerde endüstriyel balık avcılığı sezonu ona erdi. 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.

Avcılık faaliyetlerini sürdüren, endüstriyel avcılık yapan gırgır ile trol gemileri için av yasağı 15 Nisan 2025 tarihi itibariyle başlıyor. Geleneksel yöntemlerle (ağ, paraketa) avcılık yapan kıyı balıkçıları ise düzenlemelere uymak şartıyla yıl boyunca avcılık faaliyetlerini sürdürülebilecekler.

15 Nisan-1 Eylül 2025 tarihleri arasında gırgır ve trol ile avcılık yaptığı tespit edilen balıkçılar hakkında tutanak tutularak cezai müeyyideler uygulanacak. - MUĞLA