Muğla MÜSİAD üyelerinin kuruluşu Endemiks Tarım'a girişimcilik ödülü

MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen Tedarikçi Günü programında, Endemiks Tarım Ticaret A.Ş. 'Girişimcilik' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Genel Müdür İbrahim Ölemez, yerli üretimi güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Sektör Kurulu Tedarikçi Günü programına, MÜSİAD Muğla Şube Başkan Yardımcısı ve Sektör Kurullarından Sorumlu Başkanı Yunus Manav ile Yönetim Kurulu Üyesi, Endemiks Tarım Ticaret A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Ölemez katılım sağladı.

Program kapsamında, 11 MÜSİAD Muğla üyesinin bir araya gelerek kurduğu ve Köyceğiz'deki fabrikasında faaliyet gösteren Endemiks Tarım Ticaret firması, MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Tedarikçi Günleri Programı çerçevesinde verilen MÜSİAD Gıda Vizyon ödüllerinde 'Girişimcilik' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Ödül, Edemiks A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ölemez tarafından teslim alındı.

Törende bir konuşma gerçekleştiren İbrahim Ölemez, Endemiks Tarım firmasının ortak akıl, güçlü iş birliği ve sürdürülebilir üretim vizyonuyla hayata geçirildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"11 MÜSİAD üyesinin inanç ve kararlılıkla bir araya gelerek kurduğu Endemik Tarım yerli üretimi güçlendirmeyi, tarım ve gıda alanında katma değerli projeler geliştirmeyi hedefleyen bir girişimdir. Bu ödül, yalnızca şirketimiz için değil, birlikte üretme kültürüne inanan tüm üyelerimiz için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Bizlere bu vizyonu kazandıran MÜSİAD camiasına ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bu anlamlı ödül, MÜSİAD çatısı altında geliştirilen ortak girişimlerin ve sektörler arası iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
