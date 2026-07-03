Enag: Enflasyon Haziran Ayında Yüzde 1,94, Yıllık Yüzde 51, 49 Arttı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 1,94, yıllık yüzde 51,49 artış gösterdi.
(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verisine göre enflasyon haziran ayında yüzde 1,94, yıllık yüzde 51,49 oranında arttı.
ENAG, haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 oranında artış gösterirken, son 12 aylık artış oranı ise yüzde 51,49 olarak gerçekleşti.
Kaynak: ANKA