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Enag: Enflasyon Haziran Ayında Yüzde 1,94, Yıllık Yüzde 51, 49 Arttı

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon aylık yüzde 1,94, yıllık yüzde 51,49 artış gösterdi.

(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verisine göre enflasyon haziran ayında yüzde 1,94, yıllık yüzde 51,49 oranında arttı.

ENAG, haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 oranında artış gösterirken, son 12 aylık artış oranı ise yüzde 51,49 olarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA
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