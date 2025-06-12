EN YAKIT ve Miles&Smiles Ortaklığı Genişliyor: Millere Şarj İmkanı

Bir süre önce Miles&Smiles ile program ortaklığı başlatan EN YAKIT, bu iş birliğini genişletti. Bu kapsamda kazanılan miller kWh'a dönüştürülerek şarj istasyonlarında da kullanılabilecek.

Elektrikli şarj işletmecisi EN YAKIT yeni bir kampanyayı hayata geçirdi. Bir süre önce Türkiye'nin milli bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları'nın yolcu programı Miles&Smiles ile program ortaklığı başlatan şirket bu iş birliğini genişletti. Kampanya kapsamında mil sahibi olan müşteriler bu milleri kilowatta dönüştürerek şarj işlem tutarlarını dönüştürdükleri millerden karşılayabilecekler.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin geliştirdiği En-ix (Tak ve Şarj Et) teknolojisi sayesinde kampanyadan yararlanmak kolaylaştı. Kampanyadan yararlanmak için EN YAKIT uygulamasındaki Shop&Miles sekmesine girilerek Miles&Smiles bilgilerinin sisteme tanımlanması yeterli olacak. Ardından, dönüştürülmek istenen mil miktarı seçilerek işlem tamamlanabilecek. Şarj işleminde dönüşen kWh miktarı yeterli olduğunda, tüm tüketim millerden karşılanabilecek. Dönüşüm miktarının yetersiz kalması durumunda ise eksik kalan tutar sistemde kayıtlı kredi kartından tahsil edilecek.

" Müşteriyi memnun ediyoruz"

Elektrikli otomobil kullanıcılarının bu sayede hem karada hem havada şirketin ayrıcalıklarından faydalanabileceklerini aktaran EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, "Çevre dostu kullanımı teşvik etmek ve müşterilerimizin memnuniyeti için bu gibi kampanyalarımızı devam ettiriyoruz" dedi. Şenses, müşteri memnuniyeti için havayolu şirketi ile bugüne kadar birçok kez mil kazandıran kampanyalar yaptıklarını söyledi. Şenses'in verdiği bilgiye göre şirket, araç sahiplerinin taleplerini dikkate alarak şarj istasyonu olmayan rotalarda yeni istasyonlar açarak ağını genişletiyor ve böylece Türkiye genelinde elektrikli araç sürücüleri güvenilir hizmet alıyor.

Açıklamaya göre, bir süredir yolcu programı ortağı olan EN YAKIT, elektrikli araç kullanan Miles&Smiles üyelerine mil kazandırmasının yanında bu sefer de milleriyle seyahat imkanı sunuyor. Şirket hem havada hem karada kullanıcılarının memnuniyetini en üst düzeyde tutuyor, prestijli iş birlikleriyle onları mutlu etmeye devam ediyor. - İSTANBUL