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En pahalısı 89 TL oldu! Bir sigara grubuna daha zam geldi

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Son günlerde sigara fiyatlarına yapılan zamlar sonucunda en pahalı sigara 89 TL'ye çıktı. İki sigara grubu tarafından zam yapılmasının ardından, üçüncü bir şirket de yeni fiyat listesini duyurdu. En ucuz sigara fiyatı 68 TL olarak belirlendi. Son 3 yılda sigara fiyatlarına toplamda 61,5 TL zam geldi.

Geçtiğimiz günlerde iki sigara grubu sigaraya zam yapmıştı, üçüncü şirket de yeni fiyat listesini açıkladı. En pahalı sigara 89 liraya çıktı, en ucuz sigara 68 TL'den satılacak.

3 YILDA 61,5 TL ZAM YAPILDI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, iki sigara grubuna gelen zam haberleri sonrası bir grubuna da zam geldiğini açıkladı.

Dündar sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise 3 yılda sigaraya yapılan zammı ortaya koydu. 3 yıl önce fiyatların 19.50 TL olduğunu kaydeden Dündar, bugün aynı sigaranın 81 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (6)

İDO BEY:

Zam Zam zam Zama zam nereye gidecek böyle gidişat iyi değil uçuyoruz.

33
1
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Eriş Ersoy:

Zam değil fiyat değişikliği

14
0
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Volkan Çolak:

Açıla Açıla bir hal oldu bizimkisi :)

7
0
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no NAME:

gelıklerınde ınsanlar sımıt cay yıyebılıyordu ve daha mutluydu... gelınen noktada sımıt cayda yıyemıyor ve ınsanlar ın yuzu asık mutsuz ve barut gibi

5
0
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Brh atr:

zamlar sandığa giderken belli olacak

5
0
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Emre null:

sigara kurtulmak isteyenler yollain kenarındaki kuru otları ya da biraz samanı alip evlerine koysun otları makasla ya da taşla ezerek küçük parçalar geline getirsinler sonra sigara sarma kağıtları alsınlar ya da normal kağıt kesip içine kuru otu veya samanı koyupsigara gibi bir iki hafta sigara yerine icsinler sigaradan kurtulurlar

2
2
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