En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesini öngören kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan kabul edildi

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesi ile Ramazan ve Kurban Bayramları'ndaki emekli ikramiyesini 2 bin TL öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Müjdeyi geçtiğimiz günlerde ortak yayında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.