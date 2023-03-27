En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesini öngören kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan kabul edildi
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En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselmesi ile Ramazan ve Kurban Bayramları'ndaki emekli ikramiyesini 2 bin TL öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Müjdeyi geçtiğimiz günlerde ortak yayında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifine göre en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükselecek ve iki bayramdada 2 bin TL'lik emekli ikramiyesi yatırılacak.
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