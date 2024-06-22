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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül

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Uzun bayram tatilinin ardından kamuoyunun en önemli gündem başlıklarından biri temmuz ayında zamlanacak emekli aylıkları olacak. Emekliler kök aylıkların artırılmasını ve taban aylıkların yukarı çekilmesini bekliyor. Kamuoyunda da yapılacak zam için 4 formül dillendiriliyor.

Emekli temmuz zammı için yeni hesaplamalar gündeme geliyor. Kök maaşı, en düşük emekli maaşı altındaki emeklilerin sıfır zam almalarını önlemek için seyyanen zam formülü masada bulunuyor. Böylece kök aylıklar belli bir seviyeye çıkartılıp ardından temmuz artışı yapılabilecek. Emekliye zam düzenlemesi için nihai rakamlar 6 aylık enflasyonun kesinleşmesi sonrası belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında, memur emeklileri ise enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü kadar fark alacak.

BİRİNCİ FORMÜL

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için halen 10 bin TL olan en düşük aylığa enflasyon farkının üzerine bir artış yapılmadığı takdirde, kök aylıkları 6 bin - 8 bin TL bandında olan bu kesim, ara zam döneminde devlet katkısıyla 10 bin lira almaya devam edecek, aylıklarına enflasyon zammı yansımayacak. Ara zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi talepler arasında.

İKİNCİ FORMÜL

Beklenti, Hazine katkısıyla kök aylıklar değişmeksizin 13-15 bin lira arasında bir yeni taban maaşın belirleneceği yönünde. Dillendirilen bir diğer formül ise kök aylıkların yükseltilerek 10 bin liraya çekilmesi.

ÜÇÜNCÜ FORMÜL

Temmuzda memur emeklilerinin aylıklarında da refah payı beklentisi var. Yılbaşında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarının memur emeklileriyle eşitlenmesi nedeniyle, temmuzda emekli memurun zam oranlarının geride kalması öngörülüyor.

DÖRDÜNCÜ FORMÜL

Burada da bütün emeklilerin zamlarının eşitlenmesi yönünde talep bulunuyor. Ancak şu anda emekliler için netleşen herhangi bir formül bulunmadığı, eğer bayram izninin dönüşünde yeni bir gelişme olmazsa, emekli aylıklarının enflasyon oranında zamlanmasının beklendiği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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Yorumlar (1)

Metehan Eryilmaz:

Emekli her türlü aç kısaca

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