En düşük emekli maaşı için AK Parti harekete geçiyor! Tarih verildi

En düşük emekli maaşı için AK Parti harekete geçiyor! Tarih verildi
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3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon farkının ardından, en düşük emekli maaşı alanlar zamdan yararlanamayacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düşük maaşlı emeklilerin tamamının artıştan faydalanabilmesi için 3 Temmuz sonrası yasal düzenleme yapılacağını açıkladı.

3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda memur ve emekli zammı netleşecek. Hükümetin öncelikli gündemi, en düşük emekli maaşının artırılması olacak. Kök maaşı 14 bin 469 TL'nin altında olan emekliler, mevcut haliyle temmuz ayında zam alamıyor. Bu nedenle, düşük maaşlı emeklilerin tamamının artıştan faydalanabilmesi için yasal düzenleme planlanıyor.

14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşının artırılması talebi karşılık buldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını açıkladı. Güler, "En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme bu kanun teklifine eklenecek" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 3 İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Son açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda 5 aylık kümülatif artış yüzde 15.09 seviyesinde. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesi halinde zam oranının yüzde 16.81'e ulaşması ve en düşük maaşın 16.901 TL olması bekleniyor.

Bununla birlikte, enflasyondan bağımsız olarak yapılabilecek artış senaryoları da konuşuluyor. Bu senaryolara göre;

  • Yüzde 20 zam yapılırsa maaş 17.363 TL olacak,
  • Yüzde 25 zam durumunda maaş 18.086 TL'ye çıkacak,
  • Yüzde 30 zam uygulanırsa en düşük maaş 18.810 TL seviyesine ulaşacak.

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, zam oranı ve nihai maaş tutarı da kesinlik kazanacak.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOsman Kol:

3600 gün tarım bagkur emekliside .9 10 bin gün calisanda .aynı maaş adaletmi bu

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Fıtre sadak istemıyorum venım hakkım olan piyasalara yapılan zammın aynısını istiyorum hakkımı yiyenene haram olsun

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Haber YorumlarıMustafa Usta:

Emekli seçimde noktayı koyar.

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