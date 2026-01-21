Haberler

Salihli Esnaf Odası'nda yeni dönem: Emre Demir göreve başladı

Salihli Esnaf Odası'nda yeni dönem: Emre Demir göreve başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulunda Emre Demir, başkanlığa seçilerek mazbatasını aldı. Demir, yönetim anlayışını şeffaf ve üretken olarak tanımlarken, esnafın sorunlarını çözmeyi hedefledi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Emre Demir, mazbatasını alarak görevine resmen başladı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ve üç adayın yarıştığı olağan genel kurulda Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na seçilen Emre Demir, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yaylagül Özer'den teslim aldı.

Kendisine ve yönetim ekibine duyulan güvenden dolayı Salihli esnafına teşekkür eden Başkan Demir, bu görevin kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Şeffaf, adil ve üretken bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Demir, esnafın sorunlarını yakından bilen, sahadan kopuk olmayan ve çözüm odaklı bir oda yapısı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Flaş Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede başkanlık için Emre Demir, Murat Makasçı ve Yıldırım Yılmaz yarıştı. Kullanılan 773 oyun 358'ini alan Emre Demir başkanlığa seçilirken, Murat Makasçı 283, Yıldırım Yılmaz ise 125 oy aldı. Kongrede 7 oy geçersiz sayıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Fener kariyeri bitti! İşte yeni takımı
Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler

Yangında 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı'na sert sözler