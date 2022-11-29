Emlak vergisi ödemelerinde son gün yarın! Kaçıran faiziyle birlikte ödeyecek

Emlak vergisi ikinci taksit dönemi ödemeleri yarın sona eriyor. Ödemeleri zamanında yapmayanlar faizi ile birlikte gecikme zammını da ödemek zorunda kalacak. Belediyelere havale yoluyla ya da e-Devlet üzerinden ödenebilen emlak vergisinin yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte yaklaşık yüzde 61.5 oranında zamlanması bekleniyor. İşte emlak vergisi ödemeleriyle ilgili bilinmesi gerekenler!

Emlak vergisi ödemeleriyle ilgili milyonlarca gayrimenkul sahibine kritik haber geldi. Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinin yarın sona ereceği belirtildi.

ZAMANINDA ÖDENMEZSE CEZASI VAR

Emlak vergisi zamanında ödenmezse, her ay için belli oranda gecikme zammı işlenecek. Dört yılda bir komisyonlar tarafından belirlenen emlak vergisine esas arsa ve arazi birim değerleri, ara yıllarda yeniden değerleme oranının yarısı oranında yükseltiliyor.

YÜZDE 61,5 ORANINDA ZAM BEKLENTİSİ

2023'te yeniden değerleme oranının açıklanmasıyla birlikte emlak vergisinin yaklaşık yüzde 61,5 oranında zamlı ödenmesi bekleniyor. Örneğin, 100 TL emlak vergisi ödeyen bir gayrimenkul sahibi 2023 yılındaki zam sonrası yaklaşık 161,5 TL ödeyecek.

ÖDEMELER BELEDİYELERDEN VEYA E-DEVLET YOLUYLA YAPILABİLECEK

Geçen yıl gayrimenkul alanların bu yıl vergilerini ödemesi gerekecek. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2023'te başlayacak. Ödemeler gayrimenkulün bulunduğu belediyeye başvurularak havale yoluyla veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Emlak Vergisi Kanunu'na göre, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranları sıfıra iniyor. Hisse ile bile olsa birden fazla eve sahip olanlar muafiyetten yararlanamıyor.