Emlak Sektöründe Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Emlak sektöründe Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ve Webtapuya kayıt hakkında bilgilendirme toplantısı Kuşadası Ticaret Odası'nda yapıldı.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 15 Eylül 2024 tarihinde hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi ve webtapuya kayıt hakkında bilgi verildi, gayrimenkul dünyasındaki son gelişmeler ve sektörel sorunlar görüşüldü. Kuşadası Ticaret Odası'nın Emlak Sektöründe faaliyet gösteren 11. Meslek Komitesinin öncülüğünde gerçekleşen toplantıya, Kuşadası Ticaret Odası ve Esnaf Odası'nın (KESO) ilgili üyeleri ile sektör temsilcileri yoğun katılım sağladı. Katılımcıların sorularına cevap bulduğu toplantı sonunda Kuşadası Ticaret Odası 11. Meslek Komitesi Başkanı Nihat Özhan ve Başkan Yardımcısı Barış Özler tarafından, İZEKO Başkanı Mesut Güleroğlu'na Kuşadası illüstrasyon haritasından oluşan çerçeve hediye edildi. - AYDIN