Emlak Konut GYO'nun ilk uluslararası sukuk ihracı 650 milyon dolarla tamamlandı

Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını 21 Mayıs itibarıyla tamamladı. 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsi gerçekleştirilen ihraç, Körfez ülkeleri ve İngiltere başta olmak üzere uluslararası nitelikli kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. Başlangıçta hedeflenen baz tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşan ve 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep toplayan işlem kapsamında, 100'e yakın nitelikli kurumsal yatırımcının katılımıyla ihraç büyüklüğü tavan tutar olan 650 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Küresel yatırımcılardan yoğun ilgi

Sukuk ihracına başta Körfez bölgesi ve İngiltere olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden yoğun yatırımcı katılımı gerçekleşti. Tahsisatın yüzde 49'u Körfez ve Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılara, yüzde 40'ı İngiltere'ye, yüzde 7'si Avrupa'ya, kalan bölümü ise Asya, ABD offshore piyasaları ve diğer uluslararası yatırımcılara yapıldı. Yatırımcı profilinin büyük bölümünü ise uluslararası fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalar oluşturdu.

Yoğun talep maliyet optimizasyonunu destekledi

Yapılan açıklamaya göre; yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlanan işlem, yoğun talep sayesinde maliyet optimizasyonunun başarıyla yönetildiğini ortaya koyarken, Emlak Konut'un uluslararası piyasalardaki kredibilitesini de önemli ölçüde güçlendirdi.

Küresel piyasalarda dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde elde edilen bu sonucun, yatırımcıların hem şirketin güçlü finansal yapısına hem de Türkiye ekonomisinin uzun vadeli potansiyeline duyduğu güveni bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi. Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgisi, şirketin finansal performansına ve geleceğe yönelik büyüme stratejilerine duyulan güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

200 milyar TL'yi aşan net aktif değeriyle önemli finansal yapı

200 milyar TL'yi aşan net aktif değeri, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısıyla şirket, uluslararası yatırımcıların yakından takip ettiği kurumlar arasındaki yerini güçlendirdi.

Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan ihraç gelirleriyle birlikte Emlak Konut'un, finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi, uzun vadeli uluslararası yatırımcı tabanını güçlendirmeyi ve büyük ölçekli projelerine alternatif finansman kaynakları sağlamayı sürdüreceği belirtildi.

İşlemde küresel finans kurumları görev aldı

Uluslararası sukuk ihracında Müşterek Küresel Koordinatörlük görevini HSBC Bank plc ve Emirates NBD Bank PJSC üstlenirken; Arab Banking Corporation (B.S.C.), Abu Dhabi Islamic Bank, Arqaam Capital Limited, Dubai Islamic Bank PJSC, KFH Capital Investment Company K.S.C.C., Sharjah Islamic Bank PJSC ve Warba Bank K.S.C.P. ise Müşterek Lider Düzenleyici olarak görev aldı.

Gerçekleştirilen işlemin, şirketin uluslararası finans kuruluşlarıyla geliştirdiği önemli iş birliklerini ve küresel sermaye piyasalarındaki etkinliğini güçlendirdiği belirtilirken, şirketin gelecekte gerçekleştireceği uluslararası finansman işlemleri açısından da önemli bir referans niteliği taşıdığı kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı